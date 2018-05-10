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Хара: Маршан играет на грани фола, он должен понять своё значение для клуба

Хара: Маршан играет на грани фола, он должен понять своё значение для клуба
Хоккей / НХЛ

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара поделился впечатлениями об эксцентричных поступках нападающего Брэда Маршана. Напомним, во время плей-офф форвард несколько раз лизал соперников.

«Маршан всегда играет на грани фола, поэтому он стал таким. Он один из лучших левых крайних в НХЛ. Он должен понять, что очень важен для команды. Его нельзя винить за это, он сильный игрок, настоящий боец. Но он понимает, что должен стать ещё лучше, и у него это получится», — приводит слова защитника официальный сайт НХЛ.

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Голы — голами, но никогда ещё слова «хоккей» и «лизать» не употреблялись вместе так часто.
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