Хара: Маршан играет на грани фола, он должен понять своё значение для клуба

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара поделился впечатлениями об эксцентричных поступках нападающего Брэда Маршана. Напомним, во время плей-офф форвард несколько раз лизал соперников.



«Маршан всегда играет на грани фола, поэтому он стал таким. Он один из лучших левых крайних в НХЛ. Он должен понять, что очень важен для команды. Его нельзя винить за это, он сильный игрок, настоящий боец. Но он понимает, что должен стать ещё лучше, и у него это получится», — приводит слова защитника официальный сайт НХЛ.

Кучеров наконец-то забил! А Маршан снова лизнул соперника Голы — голами, но никогда ещё слова «хоккей» и «лизать» не употреблялись вместе так часто.