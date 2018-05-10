Кросби — о поражении от «Вашингтона»: это жалит больно, давно такого не было

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметил, что поражение в плей-офф от «Вашингтон Кэпиталз» (2-4) больно задело игроков команды. Напомним, предыдущие два Кубка Стэнли выиграли именно «пингвины».



«Мы не испытывали этого чувства довольно давно. Точно могу сказать, что жалит оно больно, и ты понимаешь, насколько это трудно — побеждать в плей-офф и как тонка бывает грань между победами и поражениями. Все сделали всё, что могли. К сожалению, мы не сумели добиться нужного результата», — цитирует Кросби официальный сайт лиги.