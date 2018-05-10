Сборная Словакии одержала победу над командой Франции в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 3:1. Словакия выиграла на турнире две игры из четырёх, у Франции — одна выигранная встреча.
В составе сборной Словакии заброшенными шайбами сумели отметиться Давид Бондра, Давид Буц и Михал Чайковски. Единственный гол французов на счету Валентена Клеро.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018
ЧМ-2018 по хоккею: Словакия с трудом одолела сборную Франции