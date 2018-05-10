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ЧМ-2018 по хоккею: Словакия с трудом одолела сборную Франции

ЧМ-2018 по хоккею: Словакия с трудом одолела сборную Франции
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Словакии одержала победу над командой Франции в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 3:1. Словакия выиграла на турнире две игры из четырёх, у Франции — одна выигранная встреча.

В составе сборной Словакии заброшенными шайбами сумели отметиться Давид Бондра, Давид Буц и Михал Чайковски. Единственный гол французов на счету Валентена Клеро.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

ЧМ-2018
10 мая 2018, четверг. 17:15 МСК
Словакия
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
Франция
1:0 – Бондра (Буц, Свитана) – 05:37 (5x5), 2:0 – Буц (Свитана, Бондра) – 22:03 (5x5), 2:1 – Клеро (Перре, Жаниль) – 33:39 (5x5), 3:1 – Чайковски (Буц) – 59:50 (en)
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