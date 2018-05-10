Титов станет новым главным тренером «Трактора», Яковенко будет помощником

Как стало известно «Чемпионату», Герман Титов будет новым главным тренером челябинского «Трактора». Его помощником станет Андрей Яковенко. Наставник челябинского коллектива в сезоне-2017/18 Анвар Гатиятулин сейчас работает со сборной России на чемпионате мира, а со следующего сезона продолжит работу в петербургском СКА.



52-летний Титов в сезоне-2017/18 работал в омском «Авангарде», ранее он возглавлял московский «Спартак» и новокузнецкий «Металлург».



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