Яруллин — о СКА и ЦСКА: неправильно, когда тебя зовут под предлогом сборной

Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал, что не хотел бы выступать в составе «армейских» клубов — московского ЦСКА и петербургского СКА.



«Как бы я отреагировал на предложение „армейских“ клубов с большой зарплатой и перспективой вызова в сборную? Вообще, это неправильная ситуация, когда зовут под предлогом: «Тогда ты будешь попадать в сборную». Но у меня в приоритете будет всё равно родной клуб. Даже за меньшие деньги», — приводит слова хоккеиста «Реальное время».



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