Коваль: замена тренера Беларуси стала сюрпризом, такое только в Омске вспомню

Экс-голкипер сборной Беларуси Виталий Коваль прокомментировал смену главного тренера сборной Дэйва Льюиса на Сергея Пушкова.



«Смена Дэйва Льюиса на Сергея Пушкова в ходе турнира — шаг, конечно, своеобразный и резкий. Принесет ли он пользу, покажет только время. Надо находиться внутри команды, чтобы предметно рассуждать на сей счет.



Не скрою, для меня эта перестановка стала сюрпризом. Сложно даже вспомнить нечто подобное в истории. Кажется, в России однажды, то ли в Омске, то ли где-то еще, сменили тренера прямо перед плей-офф. Это единственный случай, приходящий сейчас в голову», — цитирует Коваля «Прессбол».

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