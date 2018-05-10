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Тренер США: отдам Латвии должное, это хорошо обученная команда

Тренер США: отдам Латвии должное, это хорошо обученная команда
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл подвёл итоги выигранного матча с командой Латвии (3:2 ОТ) на чемпионате мира по хоккею–2018.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

«Отдам Латвии должное за тяжёлую битву. Каждая команда на чемпионате мира опасна, приятно одержать победу над хорошо обученной командой. У нас есть детали, которые мы можем улучшить, попытаемся сделать это во встрече с Южной Кореей», — приводит слова тренера USA Hockey.

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ЧМ-2018 по хоккею: сборная США только в овертайме смогла победить Латвию
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