Тренер США: отдам Латвии должное, это хорошо обученная команда

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл подвёл итоги выигранного матча с командой Латвии (3:2 ОТ) на чемпионате мира по хоккею–2018.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



«Отдам Латвии должное за тяжёлую битву. Каждая команда на чемпионате мира опасна, приятно одержать победу над хорошо обученной командой. У нас есть детали, которые мы можем улучшить, попытаемся сделать это во встрече с Южной Кореей», — приводит слова тренера USA Hockey.



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ЧМ-2018 по хоккею: сборная США только в овертайме смогла победить Латвию