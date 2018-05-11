И. Воробьёв: первому звену был нужен импульс, поэтому произвели перестановки

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв после поражения от чехов (3:4 ОТ) в матче групповой стадии чемпионата мира затронул тему перестановок в звеньях.



«Стартовый период у первого звена не очень хорошо получался, был нужен новый импульс, поэтому перевели Капризова в третью тройку. Мы начали лучше играть командой. У нас рецепт успеха на этом чемпионате – только команда, все вместе, а не отдельные звенья и игроки. Сошников в какой-то момент добавил энергии. Нам нужно было движение, а он быстрый парень, поэтому сделали выбор в его пользу», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018