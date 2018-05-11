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Россия — Чехия: Киселевич и Нестеров — лидеры по игровому времени среди россиян

Россия — Чехия: Киселевич и Нестеров — лидеры по игровому времени среди россиян
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России потерпела поражение от команды Чехии на чемпионате мира по хоккею–2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ.

Среди игроков Ильи Воробьёва лидерами по количеству игрового времени стали защитники Богдан Киселевич и Никита Нестеров, которые провели на льду 20.46 и 22.58 соответственно.

В составе сборной России заброшенными шайбами сумели отметиться Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов. У чешской национальной команды голы на свой счёт записали Дмитрий Яшкин, Давид Крейчи и Давид Пастрняк, оформивший дубль.

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