Пастрняк: Мы очень рады победить русских

Нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк поделился впечатлениями от победы своей сборной над российской командой (4:3 ОТ).



«Мы очень рады победить русских. Сделаем всё для того, чтобы этот чемпионат мира прошёл успешно для нашей команды. Мы не должны останавливаться и радоваться одной победе, необходимо продолжать в том же духе», — сказал Пастрняк в послематчевом интервью.

Также Пастрняк прокомментировал взаимодействием со своим партнёром по команде Давидом Крейчи.

«Я прекрасно взаимодействую с ним. Он всегда найдет тебя пасом, мне это нравится», — добавил Пастрняк.