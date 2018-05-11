Морис: лидеры «Виннипега» играют так, что все наслаждаются хоккеем

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» (5:1, 4-3) в седьмом матче серии второго раунда, высоко оценив игру лидеров команды — нападающих Марка Шайфли и Пола Штястны.

«Думаю, у нас очень-очень хорошие лидеры в раздевалке, поэтому нам сегодня удалось быстро повести со счётом 2:0. Они умеют готовить себя к важнейшим матчам и делают нужные вещи, о чём я их прошу. Во-первых, поддерживают высокую скорость команды. Во-вторых, играют так, что все наслаждаются хоккеем. Мастерство, уверенность, кураж. У них это есть, и начало матча нам удалось», — цитирует Мориса официальный сайт НХЛ.