Оши: в «Вашингтоне» два центрфорварда уровня первого звена — Кузнецов и Бекстрём

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал игру российского нападающего «столичных» Евгения Кузнецова, который стал автором победной шайбы в серии второго раунда с «Питтсбург Пингвинз» (4-2).

«В прошлом матче он контролировал игру. У нас в команде два центрфорварда уровня первого звена — он и Никлас Бекстрём. Ник пропустил последнюю игру. Я не видел, чтобы Кузнецову что-то говорили перед матчем, во всяком случае в раздевалке такого не было. Он сам всё понял и провёл всю встречу на уровне ведущего центрфорварда», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.