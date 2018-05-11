Фишер: Чехия была первым серьёзным соперником России, а Швейцария — андердог

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер прокомментировал выступление команды на мировом первенстве и прокомментировал игру сборной России во встрече с командой Чехии.

«Довольны, что набрали восемь очков в четырёх матчах. Если бы нам больше повезло, могли бы набрать и больше, повезло бы меньше – меньше бы и набрали. Нам нравилось, как мы играем, это самое важное. Мы стараемся играть быстро, завтра надо быть готовыми к матчу с очень сильной командой. Мы будем андердогами, Россия очень сильна. Нам надо будет играть активно.

Матч России с Чехией смотрел. Две хорошие команды, отличная игра, увлекательная для болельщиков. Кажется, это был первый сильный соперник для России. Вначале у них были некоторые проблемы с ритмом, но затем они стали играть лучше. Обе команды достойны похвалы за хорошую игру.

Приедут ли ребята из «Нэшвилла»? Посмотрим. У нас не так много мест осталось», — передаёт слова Фишера корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.