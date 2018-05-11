Жамнов: у Хафизуллина несерьёзное повреждение, Бывальцев улетает домой

Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал решение включить в заявку команды защитника Алексея Береглазова, а также поделился информацией о состоянии здоровья Динара Хафизуллина.

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«У Хафизуллина повреждение нижней части тела, ничего серьёзного, но он пропустит один матч со Швейцарией, поэтому дозаявили Береглазова. Бывальцев сегодня улетает домой», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Завтра, 12 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут пятый матч на чемпионате мира в Дании с командой Швейцарии. Начало встречи — в 21:15 по московскому времени.