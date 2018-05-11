Сборная России по хоккею дозаявила Алексея Береглазова на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России по хоккею принял решение дозаявить ещё одного игрока на чемпионат мира—2018, сообщили в пресс-службе ФХР. В заявку команды включён защитник Алексей Береглазов.

Российская команда заполнила все места в официальной заявки команды на мировое первенство. Таким образом, вне заявки остался нападающий Алексей Бывальцев.

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Напомним, что во встрече с командой Чехии травму получил защитник Динар Хафизуллин. Российский защитник провёл на льду 11 минут 58 секунд и завершил матч с нейтральным показателем полезности. Хоккеист получил повреждение в первой смене третьего периода, в котором сыграл 34 секунды.

Завтра, 11 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут пятый матч на чемпионате мира в Дании. Начало встречи — в 21:15 по московскому времени.