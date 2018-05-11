Раффль: сборной Австрии нужно сосредоточиться на матчах с Беларусью и Францией

Нападающий сборной Австрии Михаэль Раффль поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате мира—2018. Форвард «Филадельфии Флайерз» является единственным представителем НХЛ в составе австрийцев.



«Как вы бы себя чувствовали, проиграв 0:7, не забив ни одной шайбы? Тем не менее стараемся не перегореть эмоционально. Знаете, первый матч за сборную в своей карьере я проиграл со счётом 0:14 или 0:15, и мне всё же удалось как-то добраться до НХЛ. Сейчас в раздевалке стараюсь быть примером для подражания и помогать ребятам, где только можно.



Надо забыть случившиеся поражения сборной Австрии и сосредоточиться на двух ближайших матчах. Встречи с Францией и Беларусью станут ключевыми. Думаю, французы являются фаворитом нашего матча, им уже 10 лет удаётся сохранять место в элитном дивизионе», — приводит слова нападающего официальный сайт ИИХФ.

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