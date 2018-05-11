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Дадонов: кроме Мамина в раздевалке «Флориды» по-русски говорят Барков и Мальгин

Дадонов: кроме Мамина в раздевалке «Флориды» по-русски говорят Барков и Мальгин
Хоккей / НХЛ

Нападающий сборной России и «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов рассказал о коммуникации с российскими игроками в НХЛ.

«Самому себе мне сложно поставить оценку. К сожалению, мы не выполнили главной задачи – не попали в плей-офф. Не жалею, что уехал из России. В англоговорящей раздевалке всё понимаю. Кроме Мамина у нас в команде на русском разговаривают ещё Барков и Мальгин. Иногда с Максом вдвоём куда-нибудь сходим. Общался ли за океаном с Шипачёвым и Панариным? Общего чата в гаджетах у нас нет, редко общаемся. Стараемся по возможности. С Артемием два раза виделись, когда летали в Коламбус. Один раз сходили с ним на ужин», — сказал Дадонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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