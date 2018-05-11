Сборная США дозаявила форварда «Нэшвилла» Ника Бонино на ЧМ-2018

Сборная США по хоккею на своём официальном сайте объявила о дозаявке в состав национальной команды на чемпионат мира—2018.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

К «звёздно-полосатым» присоединился нападающий «Нэшвилл Предаторз» Ник Бонино, который будет играть за сборную США во второй раз в карьере. Американская команда, таким образом, полностью закрыла заявку на турнир, в составе — 14 нападающих, 8 защитников и 3 голкипера.

В сезоне-2017/18 Бонино сыграл в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ, набрав 25 (12+13) очков. В плей-офф Ник провёл за «Нэшвилл» 13 встреч, записав в свой актив 5 (2+3) результативных баллов.