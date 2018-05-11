Н. Йенсен: cейчас Дания в отличной позиции для выхода в плей-офф ЧМ-2018

Нападающий сборной Дании Никлас Йенсен, чей дубль принёс команде победу над Норвегией (3:0), прокомментировал турнирные перспективы хозяев турнира. После сегодняшней игры датчане занимают четвёртое место в группе и имеют в своём активе восемь очков.



«Большего мы и не можем просить. Это было удовольствие — сыграть такой матч с Норвегией. Сборная Дании играла в хороший хоккей. Мы знаем, что у нас хорошая команда. Там, где были недостаточно хороши, нас подтаскивал голкипер Андерсен. Cейчас датчане в отличной позиции с турнирной точки зрения для выхода в плей-офф, но нам ещё предстоит матч завтра с Южной Кореей, нужно сосредоточиться на нём. Конечно, мы фавориты, но надо подойти к делу со всей серьёзностью», — приводит слова Йенсена официальный сайт ИИХФ.

Дания одержала вторую победу подряд на домашнем ЧМ-2018, переиграв Норвегию