Пастрняк: после первого периода темп упал, Чехия играла небрежно

Нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк прокомментировал уверенную победу над Беларусью (3:0) в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании. Чешская команда забросила все три шайбы в стартовом отрезке.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

«После первого периода темп игры немного снизился. Мы просто начали небрежно играть, но набрали три очка, которые очень важны для Чехии. Это хороший результат», — цитирует Пастрняка официальный сайт Международной федерации хоккея.