Яковлев: шайба два раза подряд попадала в штангу ворот — просто не повезло

Защитник сборной России Егор Яковлев подвёл итоги матча с чехами, проигранного нашей сборной в овертайме (4:3).

«Я бы не сказал, что мы не смогли перестроиться. С Чехией была хорошая игра с обеих сторон. Я считаю, что мы максимально отдавались в этой встрече. Хорошо подготовились, понимали, с кем играем. Мы ко всем командам относимся серьезно и настраиваемся на каждый матч как на самый важный. Во многих эпизодах матча с чехами удачно действовали, но они реализовали чуть больше своих моментов.

Были эпизоды, когда мы могли забросить шайбы. В третьем периоде шайба два раза подряд попадала в штангу чешских ворот — тут уже просто не повезло. Еще были возможности для гола — нужно их просто реализовывать. Если сделаем это в следующих матчах, всё будет в порядке», — приводит слова Яковлева «Известия».