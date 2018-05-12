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Предматчевая традиция «Вашингтона»: горячий круг от Овечкина

Предматчевая традиция «Вашингтона»: горячий круг от Овечкина
Хоккей / НХЛ

Перед первым матчем серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2) нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проехал на утренней тренировке свой традиционный «горячий круг», сообщает Russian machine never breaks.

Напомним, у российского нападающего есть традиция перед матчами плей-офф — на максимальной скорости делать круг по ледовой площадке. Остальные хоккеисты «столичных» в этот момент поддерживают своего капитана возгласами и ударами клюшек по льду.

Посмотреть видео также можно в «твиттере» журналиста Эль-Башира.

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