Предматчевая традиция «Вашингтона»: горячий круг от Овечкина

Перед первым матчем серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2) нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проехал на утренней тренировке свой традиционный «горячий круг», сообщает Russian machine never breaks.



Напомним, у российского нападающего есть традиция перед матчами плей-офф — на максимальной скорости делать круг по ледовой площадке. Остальные хоккеисты «столичных» в этот момент поддерживают своего капитана возгласами и ударами клюшек по льду.

Посмотреть видео также можно в «твиттере» журналиста Эль-Башира.