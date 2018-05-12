Жирарди: всё, что сегодня делала «Тампа», в воскресенье нужно сделать наоборот

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Дэн Жирарди поделился впечатлениями от поражения в первом матче серии плей-офф финала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4).



«Всё, что мы сегодня делали, в воскресенье мы должны сделать ровно наоборот», — приводит слова Жирарди официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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