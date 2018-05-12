Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Жирарди: всё, что сегодня делала «Тампа», в воскресенье нужно сделать наоборот

Жирарди: всё, что сегодня делала «Тампа», в воскресенье нужно сделать наоборот
Хоккей / НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Дэн Жирарди поделился впечатлениями от поражения в первом матче серии плей-офф финала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4).

«Всё, что мы сегодня делали, в воскресенье мы должны сделать ровно наоборот», — приводит слова Жирарди официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Победная волна для Овечкина. «Тампа» развалилась под натиском «столичных»
4 броска за половину игры — и это команда Кучерова и Стэмкоса?

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент