Тротц — о голе Кемпны: мы усложнили Василевскому жизнь, на пятаке сильно мешали

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после первого матча серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2, 1-0 в серии) прокомментировал первый гол своей команды.



«Забивать голы можно разными способами, и это — один из них. Мне понравилось, что все старались доставить шайбу к воротам и усложнить их вратарю жизнь. У Кемпны получился отличный бросок. Он швырнул шайбу в гущу событий, и она просочилась сквозь толпу. Если бы на пятаке никого не было, я почти уверен, что вратарь сделал бы сэйв», — цитирует Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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