Финляндия использовала последнее место в заявке ЧМ для вратаря Кильпеляйнена

Сборная Финляндии полностью заполнила заявку на чемпионат мира — 2018 по хоккею, информирует Leijonat. Как сообщает издание, финский тренерский штаб дозаявил опытного вратаря Ээро Кильпеляйнена.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



В сезоне-2017/18 33-летний голкипер выступал в шведском чемпионате за «Эребро», проведя 42 матча. В среднем голкипер отражал 90,6 % бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,51.

Россия сыграет с Швейцарией на ЧМ-2018. LIVE Команда Ильи Воробьёва проведёт пятый матч на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.

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