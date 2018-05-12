Экхольм: приехать в сборную просто здорово, Швеция — один из фаворитов ЧМ-2018

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Маттиас Экхольм прокомментировал свой приезд в сборную Швеции на чемпионат мира по хоккею — 2018.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



«Это просто здорово, принять участие в чемпионате мира с такой сильной командой, как Швеция. В нас играет честолюбие, это несомненно. Я думаю, наша команда очень похожа на одного из фаворитов турнира. Во всяком случае я в это верю», — приводит слова Экхольма Expressen.



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Игроки «Нэшвилла» Форсберг, Экхольм и Арвидссон сыграют за Швецию на ЧМ-2018