Форвард «Питтсбурга» Хёрнквист сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2018

Нападающий «Питтсбург Питтсбург» Патрик Хёрнквист согласился выступить за сборную Швеции на чемпионате мира–2018.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Ожидается, что форвард «пингвинз» прибудет в строй «Тре крунур» в субботу или воскресенье.

«Да, действительно, я прилечу в субботу или воскресенье. Думаю, будет невероятно весело выступить за сборную Швеции. Я абсолютно мотивирован сыграть за национальную команду. На этот раз у нас действительно отличная команда на чемпионате мира», — приводит слова Хёрнквиста Aftonbldet.

В сезоне-2017/18 31-летний хоккеист записал на свой счёт 49 (29+20) очков в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф Хёрнквист принял участие в 10 встречах, заработав 11 (5+6) результативных баллов.