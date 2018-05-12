Коробов: некоторые игроки сборной Беларуси начали показывать своё «я»

Защитник сборной Беларуси Дмитрий Коробов прокомментировал итоги проигранного матча чемпионата мира со сборной Австрии (0:4), после которого белорусская команда вылетела из дивизиона сильнейших.



«Главный матч за много лет. И мы его проиграли. При счёте 0:1 мы возили австрийцев по их зоне, но некоторые игроки начали показывать своё «я»: играли по-хоккейному грязно, за что их наказали удалениями. Джеффу Плэтту не стоило удаляться. Австрийцы показали нам, как надо разыгрывать большинство. Мы же в какой-то детский хоккей играем. Коллектив у сборной Беларуси был, но не такой сплочённый. Это вина всех — тренеров, хоккеистов. Мы вылетели из элиты, теперь будем возвращаться. Тренеры стоят на мостике, они не выйдут на лёд. После увольнения Льюиса мы стали играть в хоккей, а не в бей-беги. Но даже это не помогло», — сказал Коробов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

Трус был прав – сборную Беларуси не пустят в страну. Это катастрофа Они умудрились проиграть даже австрийцам и впервые с 2003 года вылетели из элиты.