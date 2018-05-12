Нападающий «Нэшвилла» Майк Фишер завершил карьеру после 18 лет в НХЛ

Форвард Майк Фишер в субботу, 12 мая, объявил о завершении карьеры в НХЛ после 18 сезонов.

37-летний центрфорвард набрал 4 (2+2) очка в 16 матчах за «Нэшвилл Предаторз» в этом сезоне, после того как подписал контракт 26 февраля. В 12 встречах плей-офф он забил один гол.

«Эту корову выдоили уже максимально. Она опустошена», — сказал Фишер о решении завершить карьеру.

Фишер был капитаном «Предаторз» в сезоне-2016/17. Майк был выбран «Оттава Сенаторз» во втором раунде (под общим 44-м номером) драфта-1998. В 1104 матчах НХЛ на его счету 589 (278+311) очков. Все 18 сезонов он провел в составе «Оттавы» и «Нэшвилла». В 146 играх плей-офф он набрал 52 (24+28) очка.