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Россия — Швейцария: за 40 минут россияне выиграли в 1,5 раза больше вбрасываний

Россия — Швейцария: за 40 минут россияне выиграли в 1,5 раза больше вбрасываний
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Завершился второй период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею Россия — Швейцария (3:1). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россияне ведут в счёте благодаря точным броскам Кирилла Капризова, Евгения Дадонова и Никиты Нестерова. У швейцарцев отличился Рамон Унтерзандер.

По итогам 40 минут игры сборная России ведёт по броскам со счётом 15-14. Преимущество подопечных Ильи Воробьёва на точках вбрасывания оказалось более внушительным — 22-14. Обеим командам по разу удалось реализовать численный перевес.

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