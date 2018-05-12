Россия — Швейцария: за 40 минут россияне выиграли в 1,5 раза больше вбрасываний

Завершился второй период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею Россия — Швейцария (3:1). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россияне ведут в счёте благодаря точным броскам Кирилла Капризова, Евгения Дадонова и Никиты Нестерова. У швейцарцев отличился Рамон Унтерзандер.
По итогам 40 минут игры сборная России ведёт по броскам со счётом 15-14. Преимущество подопечных Ильи Воробьёва на точках вбрасывания оказалось более внушительным — 22-14. Обеим командам по разу удалось реализовать численный перевес.
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Команда Ильи Воробьёва проводит пятый матч на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.