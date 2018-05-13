Воробьёв: Шестёркин, скорее всего, сыграет со шведами или словаками

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьёв оценил шансы голкипера Игоря Шестёркина принять участие в одном из ближайших матчей национальной команды на чемпионате мира – 2018 в Дании.
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«Шестёркин, скорее всего, сыграет в одном из спаренных матчей. Шведы или словаки? Пока на 100 процентов сказать не могу», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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