Наставник «Тампы» Купер — о Василевском: даже у Супермена был криптонит

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре голкипера клуба Андрее Василевском. В первом матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» российский голкипер пропустил 4 шайбы и был заменен после второго периода.
«Даже у Супермена был криптонит. Мы не можем полагаться только на то, что Василевский в одиночку остановит весь шквал атак соперника. Во втором периоде матча мы позволили «Вашингтону» создать больше шансов, чем «Бостону» в предыдущем раунде плей-офф.
После таких матчей я смотрю на Василевского и говорю: «Боже, всего лишь 4:2. Каким образом не 8:2?», — цитирует Купера официальный сайт лиги.
Россияне в плей-офф НХЛ: два очка Овечкина, Василевский отразил 84 % бросков