Шайфли: спасибо болельщикам «Виннипега» — самым громким в лиге

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли поделился впечатлениями от исхода первого матча серии плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (4:2).

«Хорошее начало стало ключевым элементом победы. Соперник потом давил, но мы выстояли. Главное, что несмотря на последовавший обмен голами мы придерживались плана на игру, сохраняя фокус на протяжении всех 60 минут. Отдельное спасибо болельщикам — самым громким в лиге. Мы питаемся от них энергией. Они внесли большой вклад в наш успех», — сказал Шайфли в интервью официальному сайту НХЛ.