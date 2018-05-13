Карандин: сборную России на ЧМ-2018 пока судят идеально, нет арбитров из Америки

Известный арбитр, глава Межрегионального координационного центра «Сибирь — Дальний Восток» Юрий Карандин прокомментировал качество судейства на чемпионате мира — 2018 по хоккею в Дании.

«Мне посчастливилось отработать на двадцати чемпионатах мира, есть с чем сравнивать. Могу сказать, что по уровню судейства арбитраж в Дании — один из лучших. Судьи работают очень лаконично, чётко, не привлекая к себе лишнего внимания. Прежде всего в этом вижу разительный контраст с КХЛ, где арбитры в последнее время являются чуть ли не главными действующими лицами. От назойливости и крючкотворства нам надо избавляться. Кстати, эти моменты в исполнении наших судей, к сожалению, просматриваются и в Дании.

Перед турниром мне удалось пообщаться с руководителями нашей команды, ее лидером. Попросил их сделать всё возможное, чтобы наши матчи не обслуживали судьи из Северной Америки. Радует, что у ФХР есть серьёзное влияние на судейский комитет ИИХФ — пока североамериканские бригады на игры сборной России не назначали. После провального свистка в исполнении американца на 58-й минуте финала Олимпиады с Германией, когда Калинину просто придумали удаление, любое такое назначение вызывает опасения.

Пока сборную России судят идеально. Никаких замечаний и нареканий. В том числе и по вчерашнему, валидольному поединку со Швейцарией. Более того, есть моменты, когда могут пожаловаться скорее наши соперники. Самый яркий пример — из матча с Чехией, когда во время контратаки Зайцев сфолил на Плеканеце, тот влетел в Кошечкина, но судья Олунд наказал двухминутным удалением только чеха», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.