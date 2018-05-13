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Макдэвид: весь матч отставали от финнов в счёте, пытаясь сыграть в догонялки

Макдэвид: весь матч отставали от финнов в счёте, пытаясь сыграть в догонялки
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной Канады по хоккею Коннор Макдэвид прокомментировал крупное поражение от команды Финляндии (1:5) в матче чемпионата мира — 2018, проходящем в Дании. В третьем периоде один из лидеров «кленовых листьев» заработал четыре минуты штрафного времени.

«Мы весь матч отставали от финнов в счёте, пытаясь сыграть в догонялки. Когда ты отстаёшь от соперников и в скорости, и в командных взаимодействиях, конечно, начинаешь цеплять оппонентов, фолить. При таких раскладах всегда есть риск оставить команду в меньшинстве», — цитирует Макдэвида TSN.

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