Савинайнен: повздорил с Экбладом, потому что он на льду хвастался зарплатой

Нападающий сборной Финляндии Велли-Матти Савинайнен рассказал о том, почему во время матча группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Канады (5:1) повздорил с защитником соперника Аароном Экбладом.

После игры канадский хоккеист обвинил финнов в трусости и симуляциях. Он несколько раз вступал в стычки с Савинайненом, а в одном из эпизодов утащил на скамейку «кленовых листьев» клюшку, которую Велли-Матти выронил на лёд.

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«Почему я повздорил с Экбладом? Ну, он начал рассказывать мне прямо на льду, какая у него зарплата, так что я немного вскипел. У него контракт на $ 6 млн в год? Ну, свой хоккейный клуб он всё равно себе не купит. Я ему на льду даже ничего не сказал. Он понял меня невербально», — сказал после игры Савинайнен.

Годовая зарплата Экблада в «Флорида Пантерз» составляет чуть более $ 6 млн в год. У защитника действует 8-летний контракт на общую сумму $ 60 млн.