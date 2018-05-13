Франция — Чехия: Давид Пастрняк сделал дубль к 8-й минуте матча ЧМ-2018

Завершился первый период матча группового этапа чемпионата мира—2018 между командами Франции и Чехии. После 20 минут игры чехи ведут со счётом 3:0.

Две шайбы в ворота французов забросил нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, он оформил дубль на восьмой минуте встречи. Оба взятия ворот случились при игре в равных составах. Всего на счету Пастрняка в трёх матчах нынешнего турнира 5 (4+1) результативных баллов. Первый дубль на чемпионате мира—2018 21-летний форвард оформил в ворота сборной России (4:3 ОТ).

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