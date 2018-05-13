ЧМ-2018: Россия переедет из Копенгагена, если займёт место ниже второго в группе

Стало известно, каким образом будут распределены команды в плей-офф чемпионата мира—2018.



Первые две сборные из группы А останутся в Копенгагене на матчи 1/4 финала. Коллективы, занявшие третью и четвёртую строчки, отправятся в Хернинг. Аналогичным образом произойдёт разделение в группе В. Команды, расположившиеся на первых двух местах, останутся в Хернинге. Сборным, занявшим третью и четвёртую позиции, придётся переехать в Копенгаген. Оба полуфинальных матча пройдут в столице Дании.



Сборная России на данный момент занимает второе место в группе А. Если она не опустится ниже этой строчки, ей не придётся уезжать на матч 1/4 финала в Хернинг из Копенгагена, где она базируется на групповом этапе.

Особые временные преференции могут быть отданы сборной Дании. Если хозяева турнира выйдут в плей-офф, их четвертьфинальный матч начнётся в 21:15 мск. Если Дания пройдёт в полуфинал, их матч стартует в 16:15 мск, а второй матч этой стадии состоится в 20:15.