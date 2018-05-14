История личных встреч сборных России и Словакии на чемпионатах мира по хоккею

Сегодня, 14 мая, сборная России по хоккею проведёт свой шестой матч на чемпионате мира — 2018, соперником будет команда Словакии. Игра начнётся в 17:15 мск. Сборные России и Словакии встречались друг с другом в рамках чемпионата мира 15 раз. Россияне победили в 9 поединках, в 3 матчах успех праздновали словаки, ещё 3 игры завершились вничью. Последние 7 встреч завершились победой российской команды.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

ЧМ Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт Авторы голов ЧМ-1996 Вена Групповой раунд Россия — Словакия 6:2 Скопинцев (2), Ерофеев, Квартальнов, Березин, Оксюта ЧМ-1997 Хельсинки Групповой раунд Россия — Словакия 2:2 Петренко, Скопинцев — Дано, Цигер ЧМ-1998 Базель Групповой раунд Россия — Словакия 6:1 Ерофеев, Березин (2), Юшкевич, Петренко, Козлов — Воскар ЧМ-1999 Осло Групповой раунд Россия — Словакия 2:2 Петренко, Гусманов — Хара, Госса ЧМ-2002 Гётеборг Групповой раунд Россия — Словакия 4:6 Гусманов, Кознев, Прокопьев, Сушинский — Шатан, Надь, Бондра (2), Гандзуш, Мило ЧМ-2002 Гётеборг Финал Россия — Словакия 3:4 Сушинский (2), Антипов — Вишневски, Бондра (2), Шатан ЧМ-2004 Острава Групповой раунд Россия — Словакия 0:2 Госса, Петровицки ЧМ-2005 Вена Групповой раунд Россия — Словакия 3:3 Непряев, Марков, Козлов — Палффи, Госса, Вишневски ЧМ-2006 Рига Групповой раунд Россия — Словакия 4:3 Куляш, Малкин, Зарипов, Михнов — Суровы, Коллар, Черник ЧМ-2010 Кёльн Групповой раунд Россия — Словакия 3:1 Афиногенов, Овечкин, Козлов — Маески ЧМ-2011 Братислава Групповой раунд Россия — Словакия 4:3 Радулов, Никулин (2), Морозов — Шатан, Габорик, Надь ЧМ-2012 Хельсинки Финал Россия — Словакия 6:2 Сёмин (2), Пережогин, Терещенко, Дацюк, Малкин — Хара (2) ЧМ-2013 Хельсинки Групповой раунд Россия — Словакия 3:1 Радулов, Денисов, Ковальчук — Радивоевич ЧМ-2015 Острава Групповой раунд Россия — Словакия 3:2 ОТ Мозякин, Тарасенко, Панарин — Копецки, Габорик ЧМ-2017 Кёльн Групповой раунд Россия — Словакия 6:0 Дадонов (2), Миронов, Кучеров, Телегин, Гавриков