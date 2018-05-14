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История личных встреч сборных России и Словакии на чемпионатах мира по хоккею

История личных встреч сборных России и Словакии на чемпионатах мира по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сегодня, 14 мая, сборная России по хоккею проведёт свой шестой матч на чемпионате мира — 2018, соперником будет команда Словакии. Игра начнётся в 17:15 мск. Сборные России и Словакии встречались друг с другом в рамках чемпионата мира 15 раз. Россияне победили в 9 поединках, в 3 матчах успех праздновали словаки, ещё 3 игры завершились вничью. Последние 7 встреч завершились победой российской команды.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

ЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
ЧМ-1996ВенаГрупповой раундРоссия — Словакия6:2Скопинцев (2), Ерофеев, Квартальнов, Березин, Оксюта
ЧМ-1997ХельсинкиГрупповой раундРоссия — Словакия2:2Петренко, Скопинцев — Дано, Цигер
ЧМ-1998БазельГрупповой раундРоссия — Словакия6:1Ерофеев, Березин (2), Юшкевич, Петренко, Козлов — Воскар
ЧМ-1999ОслоГрупповой раундРоссия — Словакия2:2Петренко, Гусманов — Хара, Госса
ЧМ-2002ГётеборгГрупповой раундРоссия — Словакия4:6Гусманов, Кознев, Прокопьев, Сушинский — Шатан, Надь, Бондра (2), Гандзуш, Мило
ЧМ-2002ГётеборгФиналРоссия — Словакия3:4Сушинский (2), Антипов — Вишневски, Бондра (2), Шатан
ЧМ-2004ОстраваГрупповой раундРоссия — Словакия0:2Госса, Петровицки
ЧМ-2005ВенаГрупповой раундРоссия — Словакия3:3Непряев, Марков, Козлов — Палффи, Госса, Вишневски
ЧМ-2006РигаГрупповой раундРоссия — Словакия4:3Куляш, Малкин, Зарипов, Михнов — Суровы, Коллар, Черник
ЧМ-2010КёльнГрупповой раундРоссия — Словакия3:1Афиногенов, Овечкин, Козлов — Маески
ЧМ-2011БратиславаГрупповой раундРоссия — Словакия4:3Радулов, Никулин (2), Морозов — Шатан, Габорик, Надь
ЧМ-2012ХельсинкиФиналРоссия — Словакия6:2Сёмин (2), Пережогин, Терещенко, Дацюк, Малкин — Хара (2)
ЧМ-2013ХельсинкиГрупповой раундРоссия — Словакия3:1Радулов, Денисов, Ковальчук — Радивоевич
ЧМ-2015ОстраваГрупповой раундРоссия — Словакия3:2 ОТМозякин, Тарасенко, Панарин — Копецки, Габорик
ЧМ-2017КёльнГрупповой раундРоссия — Словакия6:0Дадонов (2), Миронов, Кучеров, Телегин, Гавриков
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