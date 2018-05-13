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Пастрняк: Яшкин – сильный нападающий, нам с Крейчи отлично играется с Дмитрием

Пастрняк: Яшкин – сильный нападающий, нам с Крейчи отлично играется с Дмитрием
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной Чехии по хоккею Давид Пастрняк прокомментировал разгромную победу над командой Франции (6:0) в матче группового этапа чемпионата мира–2018. В этой встрече один из лидеров чешской команды оформил дубль.

«Мы хорошо начали сегодняшний матч с Францией, как и прошлый с белорусами. Темп постепенно падал, но к тому времени мы уже забросили три шайбы. Хотя мы выиграли со счётом 6:0, это было не так легко, как казалось. Хотели сыграть ответственно сзади. Усталости не чувствуем. Тренеры преуспевают в своей работе, отлично распределяя нагрузку между всеми линиями.

Мне и Крейчи нравится играть в звене с Яшкиным. Дмитрий – очень сильный нападающий, делает много работы для нас. Он заслуживает голов. О хет-трике сегодня не думал. Но, конечно, было бы здорово», — приводит слова Пастрняка Hokej.cz.

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