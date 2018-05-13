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Сборная Швеции одержала шестую победу подряд на ЧМ-2018, обыграв Швейцарию

Сборная Швеции одержала шестую победу подряд на ЧМ-2018, обыграв Швейцарию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Швеции по хоккею выиграла шестой матч подряд на чемпионате мира–2018, проходящем в Дании. В матче группы А была одержана победа над командой Швейцарии — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2). «Тре крунур» укрепили лидерство в группе А с 17 очками в 6 матчах.

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В сегодняшнем матче дублем в составе сборной Швеции дебютный гол оформил форвард «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист, который проводил первый матч на текущем мировом первенстве. Также заброшенными шайбами отметились Джон Клингберг, Микаэль Баклунд, Адам Ларссон и Мангус Пяаярви. Швейцарцы ответили голами Рамона Унтерзандера, Рафаэля Диаса и Дина Кукана.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2018
13 мая 2018, воскресенье. 21:15 МСК
Швейцария
3 : 5
0:2, 1:1, 2:2
Швеция
0:1 – Клингберг (Зибанеджад, Экман-Ларссон) – 05:24 (5x4), 0:2 – Хёрнквист (Петтерссон, Баклунд) – 09:18 (5x4), 0:3 – Баклунд (Линдхольм) – 21:14 (5x5), 1:3 – Унтерзандер – 38:32 (5x5), – (Корви) – , 2:3 – Диас (Фиала, Андригетто) – 44:26 (5x5), 2:4 – Ларссон (Баклунд) – 52:59 (5x5), 2:5 – Пяаярви (Баклунд) – 56:42 (en), 3:5 – Кукан (Унтерзандер) – 59:17 (5x4)
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