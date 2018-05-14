Турнирное положение в группе А: Россия в 1/4 финала идёт на Данию или Финляндию

Сегодня, 14 мая, в Копенгагене состоятся очередные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. В первом матче померятся силами сборные России и Словакии, а во второй игре команда Чехии встретится со сборной Австрии.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

По итогам матчей, состоявшихся 13 мая, лидерство в группе А сохранила за собой сборная Швеции (17 очков в 6 матчах) после победы над швейцарцами (5:2). Второе место продолжает занимать команда России (13 очков в 5 играх), следом располагаются сборные Чехии (12 очков после 6 игр) и Швейцарии — 9 очков после 5 матчей. Команды Словакии (8 очков в 5 играх) и Франции (6 очков в 6 матчах) пока не попадают в зону, которая позволяет сыграть в плей-офф ЧМ-2018. Покинет элитный дивизион сборная Беларуси, проигравшая все шесть своих матчей на турнире. Впервые за 14 лет место в топ-дивизионе сохранила Австрия, набравшая 4 очка в 6 играх.

Турнирное положение в группе A на ЧМ-2018 по хоккею Фото: «Чемпионат»

Команда Ильи Воробьёва с высокой долей вероятности займёт первое либо второе место в группе по итогам группового этапа. На данный момент «виртуальным» соперником россиян по четвертьфиналу являются хозяева турнира — датчане. Тем не менее велики шансы, что их обгонит команда Канады, имеющая один матч в запасе. В свою очередь сборная Дании имеет шанс обойти команду Финляндии.