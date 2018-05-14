«Акади-Батхёрст» с Германом Рубцовым стал чемпионом QMJHL

«Акади-Батхёрст» стал чемпионом юниорской лиги Квебека, обыграв в финальной серии «Бленвиль-Буабриан» (2:1, 4-2 в серии).

«Титаны» выиграли главный приз QMJHL впервые с 1999 года. В составе победителей 10 (5+5) очков в 18 матчах набрал российский форвард Герман Рубцов.

Таким образом, «Акади-Батхёрст» получил право побороться за Мемориальный кубок, розыгрыш которого пройдет в Реджайне с 19 по 27 мая.

Справка «Чемпионата»



Герман Рубцов, родился 27 июня 1998 года в Чехове.



Воспитанник «Витязя». В 2016 году принял участие в юниорском чемпионате мира, в пяти матчах набрал 2 (1+1) очка. Играл в МХЛ за «Русских Витязей» и сборную России U18, всего набрал 46 (20+26) баллов в 54 играх. Дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17, провёл 15 матчей.



Задрафтован «Филадельфией» в 2016 году под общим 22-м номером. В составе сборной России занял третье место на молодёжном чемпионате мира 2017 года. Получив на турнире травму, остался в Северной Америке, а затем расторг контракт с «Витязем» и перешёл в «Шикутими», где в первом сезоне набрал 22 (9+13) очка. Сезон-2017/18 начинал в «Шикутими», а затем перешёл в «Акади-Батхёрст», всего в регулярном чемпионате набрал 43 (15+28) очка в 49 играх. В п лей-офф набрал 10 (5+5) очков в 18 матчах.



Сыграл на МЧМ-2018, где сборная России проиграла в четвертьфинале, набрав 3 (1+2) очка в пяти матчах.