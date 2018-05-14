Виктор Хедман установил рекорд «Тампы», побив достижение 14-летней давности

Во втором финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил 2:6 (2:1, 0:3, 0:2). Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Кэпиталз».

Защитник «молний» Виктор Хедман отметился результативной передачей. Шведский защитник продлил результативную серию до семи игр и установил новый клубный рекорд по серии с набранными очками в матчах плей-офф. Прежнее достижение принадлежало Мартену Сен-Луи и было установлено в 2004 году (шесть игр подряд). Всего в нынешнем плей-офф на счету 27-летнего защитника 8 (0+8) очков в 12 матчах.