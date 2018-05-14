Российский защитник «Свифт Каррент» Артём Минулин стал чемпионом WHL

«Свифт Каррент» стал чемпионом Западной хоккейной лиги, обыграв в финале «Эверетт» (3:0, 4-2 в серии). Для «Бронкос» это первое чемпионство с 1993 года.
В составе победителей 8 (1+7) очков в 19 матчах набрал российский защитник Артём Минулин.
Таким образом, «Свифт Каррент» завоевал право выступить в Мемориальном кубке, розыгрыш которого пройдет в Реджайне с 19 по 27 мая.
Одним из соперников Минулина по борьбе за Мемориальный кубок станет «Акади-Батхёрст» Германа Рубцова.
«Акади-Батхёрст» с Германом Рубцовым стал чемпионом QMJHL
Справка «Чемпионата»
Артём Минулин, родился 1 октября 1998 года в Тюмени.
Начал заниматься хоккеем в тюменском «Газовике». В сезоне-2014/15 выступал за команду U17 магнитогорского «Металлурга» и «Стальных Лисов» в МХЛ. Сыграл на Мировом кубке вызова за сборную России U17, в шести матчах отметившись одной передачей.
С сезона-2015/16 играет в WHL за «Свифт Каррент». Дважды участвовал в суперсерии между молодёжной сборной России и сборными канадских юниорских лиг.
В этом сезоне набрал 43 (13+30) очка в 63 играх регулярного сезона, всего в «регулярке» WHL провёл 206 матчей, набрав 126 (26+100) баллов. В плей-офф на счету защитника 15 (3+12) очков в 34 матчах.
В составе сборной России принял участие в МЧМ-2018 и не набрал очков в пяти матчах, а команда проиграла в четвертьфинале.
Артём Минулин, родился 1 октября 1998 года в Тюмени.
Начал заниматься хоккеем в тюменском «Газовике». В сезоне-2014/15 выступал за команду U17 магнитогорского «Металлурга» и «Стальных Лисов» в МХЛ. Сыграл на Мировом кубке вызова за сборную России U17, в шести матчах отметившись одной передачей.
С сезона-2015/16 играет в WHL за «Свифт Каррент». Дважды участвовал в суперсерии между молодёжной сборной России и сборными канадских юниорских лиг.
В этом сезоне набрал 43 (13+30) очка в 63 играх регулярного сезона, всего в «регулярке» WHL провёл 206 матчей, набрав 126 (26+100) баллов. В плей-офф на счету защитника 15 (3+12) очков в 34 матчах.
В составе сборной России принял участие в МЧМ-2018 и не набрал очков в пяти матчах, а команда проиграла в четвертьфинале.