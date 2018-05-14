Российский защитник «Свифт Каррент» Артём Минулин стал чемпионом WHL

«Свифт Каррент» стал чемпионом Западной хоккейной лиги, обыграв в финале «Эверетт» (3:0, 4-2 в серии). Для «Бронкос» это первое чемпионство с 1993 года.

В составе победителей 8 (1+7) очков в 19 матчах набрал российский защитник Артём Минулин.

Таким образом, «Свифт Каррент» завоевал право выступить в Мемориальном кубке, розыгрыш которого пройдет в Реджайне с 19 по 27 мая.

Одним из соперников Минулина по борьбе за Мемориальный кубок станет «Акади-Батхёрст» Германа Рубцова.

«Акади-Батхёрст» с Германом Рубцовым стал чемпионом QMJHL