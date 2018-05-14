Бывший нападающий СКА Патрик Торесен продолжит карьеру в «Сторхамаре»

Норвежский нападающий Патрик Торесен вернулся на родину и продолжит карьеру в «Сторхамаре», информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на два сезона.

В минувшем сезоне 34-летний нападающий выступал за СКА. В 15 матчах регулярного сезона он забросил 4 шайбы и сделал 7 голевых передач при показателе полезности «+6». В 12 играх плей-офф на его счету 6 (1+5) очков при полезности «+5».

За карьеру в КХЛ Торесен помимо СКА играл за «Салават Юлаев». В общей сложности он принял участие в 417 матчах, в которых отличился 149 раз и сделал 233 голевые передачи, заработав показатель полезности «+181».