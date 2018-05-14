Костин вошёл в состав молодёжной сборной России на «Кубок Чёрного моря»

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Валерием Брагиным определил список хоккеистов, которые примут участие в учебно-тренировочных мероприятиях в преддверии «Кубка Чёрного моря» (26-28 мая, Сочи), информирует официальный сайт ФХР. На недельный сбор в Сочи прибудет 51 хоккеист (6 вратарей, 18 защитников, 27 нападающих):

Вратари: Арсений Ахметов («Капитан»), Максим Жуков («Грин-Бэй»), Иван Просветов («Янгстаун»), Данил Тарасов («Толпар»), Кирилл Устименко («Динамо» Спб), Шамиль Шмаков («Сибирские Снайперы»);

Защитники: Вениамин Баранов, Иван Васин (оба – «Динамо» Спб), Артём Волков, Аким Тришин (оба – МХК «Спартак»), Богдан Денисевич («Мамонты Югры»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Александр Ляхов, Семён Переляев (оба — «Лада»), Илья Морозов («Сибирь»), Булат Мотыгуллин («Реактор»), Савелий Ольшанский («Стальные Лисы»), Марк Павликов («Локо»), Марк Рубинчик («Саскатун»), Дмитрий Саморуков («Гельф»), Владимир Сычушкин («Алмаз»), Макар Хабаров («Алмаз»), Олег Холоденин («СКА-1946»), Вадим Шепелев («Чайка»);

Нападающие: Ярослав Алексеев («Шербрук»), Никита Аноховский, Николай Коваленко, Владислав Рыбаков, Кирилл Слепец (все – «Локо»), Михаил Бицадзе, Иван Муранов (оба — «МХК Динамо»), Артём Галимов («Барс»), Герман Грачёв («Алмаз»), Евгений Каницкий («Кузнецкие Медведи»), Павел Колтыгин («Драммондвилль»), Клим Костин, Алексей Торопченко (оба — «Сан-Антонио»), Алексей Липанов («Садбэри»), Денис Михнин («Римуски»), Артём Николаев, Даниил Огирчук, Владислав Цицура (все – «СКА-1946»), Александр Оськин («Толпар»), Степан Старков («Сочи»), Разат Тимиров («Реактор»), Егор Филин («Красная Армия»), Иван Чехович («Сан-Хосе Барракуда»), Булат Шафигуллин («Нефтехимик»), Никита Шашков («Сибирские Снайперы»), Павел Шэн («Салават Юлаев), Александр Яремчук («Мамонты Югры»).

«Кубок Чёрного моря» является этапом подготовки сборной России к молодёжному чемпионату мира—2019, который пройдёт в Ванкувере. На сочинском турнире тренерский штаб национальной команды поделит хоккеистов на две команды: «Россия-красная» и «Россия-белая». На льду сочинской арены «Айсберг» им предстоит встретиться с молодёжными сборными Дании и Швейцарии.

Расписание матчей «Кубка Чёрного моря»:



26 мая

15:00. Россия (бел) — Швейцария

18:30. Дания — Россия (кр)

27 мая

15:00. Россия (бел) — Дания

18:30. Швейцария — Россия (кр)

28 мая

12:00. Швейцария — Дания

15:30. Россия (кр) — Россия (бел)

Все матчи «Кубка Чёрного моря» пройдут в Сочи на арене «Айсберг».