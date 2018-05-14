Россия — Словакия: Игорь Шестёркин оформил четвёртый «сухарь» россиян на ЧМ

Сборная России оказалась сильнее команды Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 4:0. Сухой матч на свой счёт записал голкипер российской сборной Игорь Шестёркин, отразивший 23 броска.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Таким образом, для сборной России это уже четвёртая сухая победа на чемпионате мира—2018, ранее команда Ильи Воробьёва не пропускала шайб в играх с Францией (7:0), Беларусью (6:0) и Австрией (7:0).

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