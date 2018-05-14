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Россия — Швеция: Василий Кошечкин будет основным вратарём

Россия — Швеция: Василий Кошечкин будет основным вратарём
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Василий Кошечкин будет основным вратарём сборной России на заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с командой Швеции, сообщил исполняющий обязанности главного тренера команды Илья Воробьёв.

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Напомним, в последнем матче ворота россиян защищал Игорь Шестёркин, оформивший «сухарь» во встрече со Словакией (4:0). Всего сборная России отыграла на ноль четыре матча на турнире.

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Команда Ильи Воробьёва обыграла сборную Словаки, не допустив ошибок Пхёнчхана.

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