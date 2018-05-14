Россия — Словакия — 4:0. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Сборная России оказалась сильнее команды Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 4:0. Россияне выиграли пять из шести игр на турнире, у Словакии две победы.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Заброшенные в матче шайбы записали в актив Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов и Илья Михеев, сухую встречу провёл голкипер российской сборной Игорь Шестёркин

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Без олимпийских граблей. Такие словаки России не соперник Команда Ильи Воробьёва обыграла сборную Словаки, не допустив ошибок Пхёнчхана.

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