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Россия — Словакия — 4:0. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Россия — Словакия — 4:0. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России оказалась сильнее команды Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 4:0. Россияне выиграли пять из шести игр на турнире, у Словакии две победы.

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Заброшенные в матче шайбы записали в актив Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов и Илья Михеев, сухую встречу провёл голкипер российской сборной Игорь Шестёркин

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

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